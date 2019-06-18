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Трамп объявил о массовой депортации мигрантов

07:35 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иммиграционная и таможенная полиция США начнет депортировать миллионы нелегальных иммигрантов на следующей неделе. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил во вторник на своей странице в Twitter.

"На следующей неделе иммиграционная и таможенная полиция США начнет процесс депортации миллионов нелегальных иностранцев, которые незаконно проникли в Соединенные Штаты", - написал Трамп. "Они будут высланы так же быстро, как и пришли", - добавил он.

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