Путин назвал общую цель всех стран мира
08:20 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин уверен, что создание надежной, гибкой, неделимой и равной системы безопасности является общей целью всех стран мира. Об этом он заявил в приветствии участникам международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая открылась в Уфе. Послание главы государства на церемонии открытия зачитал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
"Рассчитываю, что ваше общение будет содержательным и результативным, поможет достижению нашей общей цели - созданию надежной, гибкой, неделимой и равной для всех системы безопасности на региональном и глобальном уровне", - подчеркнул президент.
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