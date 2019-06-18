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НОВОСТИ

ООН прогнозирует сокращение населения России

10:20 18.06.2019 Источник: Эхо Москвы

ООН прогнозирует сокращение населения России к 2050 году в среднем до 136 миллионов человек. При этом, согласно пессимистичному варианту эта цифра упадет ниже 125 миллионов, по оптимистичному — составит 147. В последние годы ООН неоднократно пересматривала свой демографический прогноз. В прошлогоднем докладе организации говорилось, что к середине века в России будут проживать около 133 миллионов человек. В 2009-м эксперты ожидали сокращения до 116 миллионов. По данным Росстата на 1 января этого года, в России проживает порядка 148 миллионов.  Эхо Москвы

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