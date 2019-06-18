В аэропорту Новосибирска "взбунтовались" пассажиры задержанного рейса
10:32 18.06.2019 Источник: Вести.Ru
В Новосибирском аэропорту проблемы с самолетом вызвали бунт среди пассажиров. Лайнер компании AZUR Аir должен был вылететь в Таиланд, однако борт долго не могли завести. В итоге пассажиры потребовали заменить самолет, а часть людей покинули салон, сообщает телеканал "Россия 24".
В результате после техосмотра лайнер с оставшимися туристами все-таки вылетел — с полуторачасовым опозданием. Вести.Ru
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