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Машинам будут присваивать госномера региона, где зарегистрирован владелец - законопроект

14:32 18.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект, который среди прочего предполагает, что автомобилям при регистрации будут присваиваться госномера того региона, где зарегистрирован владелец.

"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом высказанных замечаний", - говорится в проекте отзыва кабмина, одобренном на заседании комиссии (копия документа есть в распоряжении ТАСС).

Как пояснил агентству автор инициативы, первый зампредседателя комитета Госдумы по транспорту Михаил Авдеев (КПРФ), эта норма "направлена на миграционный учет и повышение антитеррористической защищенности". "Сегодня из какого бы региона человек ни приехал, ему ставят на номерном знаке тот регион, где он его получает, неважно, где он зарегистрирован, - констатировал депутат. - Мы предлагаем это поменять, правительство это поддерживает".

"У человека остается право получить знак, например, в Москве, но если он зарегистрирован в Перми, то и номер у него будет пермский", - подчеркнул парламентарий. По его словам, "это поможет четко видеть, сколько и где находится автомобилей с владельцами из разных регионов".

Предлагаемая мера соответствует мировому опыту, уточнил Авдеев. "ГИБДД это поддерживает, это упростит контроль за безопасностью движения", - заключил он.

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