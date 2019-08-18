Президент не отдал операторам популярные частоты для 5G - СМИ
10:32 15.08.2019 Источник: Ведомости
Путин наложил резолюцию «Согласен» на письмо Совета безопасности с отрицательной позицией по выделению частот 3,4–3,8 ГГц (самый популярный для 5G в мире) для развития сетей связи пятого поколения в России. Об этом «Ведомостям» рассказали четыре человека: сотрудник одного из профильных ведомств, сотрудник оператора связи, сотрудник одной из телекоммуникационных компаний и знакомый других участников обсуждения 5G в России. Авторы письма также посчитали, что невозможно использовать диапазон совместно – для развития 5G и текущего обслуживания ведомств на этих частотах, уточнили два собеседника «Ведомостей». Сейчас эти частоты принадлежат военным.
Минкомсвязи предложило рассматривать в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G диапазон 4,4–4,99 ГГц, писал 12 августа «Коммерсантъ» со ссылкой на обновленную концепцию министерства по 5G.
Диапазон 4,4–4,99 ГГц близок к 3,4–3,8 ГГц по техническим характеристикам, но для него мало оборудования, а массово доступным оно станет лишь за 5–7 лет, отмечает представитель «Мегафона». Кроме того, в мире 4,4–4,99 ГГц часто используют для бортового авиационного электрооборудования – это дополнительно ограничивает его потенциал, добавляет он. Представитель Tele2 оценивает отставание по абонентским устройствам для 4,4–4,99 ГГц в 3–5 лет. Ведомости
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