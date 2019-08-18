Песков назвал героями летчиков, посадивших самолет на поле в Подмосковье

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями летчиков, совершивших успешную аварийную посадку на поле под Жуковским.

"День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет", - сказал пресс-секретарь главы государства.

