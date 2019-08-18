Песков назвал героями летчиков, посадивших самолет на поле в Подмосковье
13:00 15.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал героями летчиков, совершивших успешную аварийную посадку на поле под Жуковским.
"День сегодня, действительно, добрый. Давайте поздравим друг друга, что 234 пассажира и семь членов экипажа остались живы, пожелаем скорейшего выздоровления тем, кто пострадал и поздравим героев-летчиков, которые спасли жизни людей, посадили самолет", - сказал пресс-секретарь главы государства.
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