Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего посадку в Жуковском
16:12 16.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.
"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ. "Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сообщил Путин.
Президент РФ выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило". "Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным", - заметил глава государства.
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