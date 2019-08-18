Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета, совершившего посадку в Жуковском

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин присвоил звания Героев России летчикам самолета "Уральских авиалиний", совершившего аварийную посадку в Подмосковье, а также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества.

"Мною подписан Указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент, открывая совещание с постоянными членами Совбеза РФ. "Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - сообщил Путин.



Президент РФ выразил надежду, что "таких происшествий у нас будет как можно меньше - хотелось бы, чтобы вообще ничего подобного не происходило". "Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать <...> удовлетворительным", - заметил глава государства.

