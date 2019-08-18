У СПЧ есть основания считать, что на митинге 27 июля было неверно применены законы об административных нарушениях

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в столичную прокуратуру с просьбой проверить обоснованность привлечения участников несанкционированного митинга 27 июля в Москве к административной ответственности.

"Правозащитники имеют основания полагать, что в отношении задержанных на митинге 27 июля законодательство об административных правонарушениях было применено неправильно", - говорится в сообщении на сайте СПЧ.