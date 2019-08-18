В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов
18:25 17.08.2019 Источник: РБК
Министерство здравоохранение рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья».
«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.
С помощью «калькулятора потерь» можно рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества перекуров, потраченного на них времени и объема экономической выгоды при отказе сотрудника от курения.
В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.
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