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В Минздраве предложили вести борьбу с перекурами путем штрафов

18:25 17.08.2019 Источник: РБК

Министерство здравоохранение рекомендует работодателям разработать систему штрафов и поощрений для курящих и некурящих сотрудников с учетом влияния табачной зависимости на производительность, данное положение содержится в корпоративной модельной программе «Укрепление общественного здоровья».

«Количественная оценка трудопотерь и материальных издержек, связанных с курением сотрудников, поможет работодателю разработать инструмент сокращения потребления табака среди сотрудников путем применения экономических мер в виде поощрений и/или штрафных санкций», — говорится в документе.

С помощью «калькулятора потерь» можно рассчитать размер сокращения зарплаты в зависимости от количества перекуров, потраченного на них времени и объема экономической выгоды при отказе сотрудника от курения.

В пресс-службе Минздрава заявили РБК, что все приведенные в документе меры носят рекомендательный характер.

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