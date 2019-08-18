При взрыве в Кабуле более 180 пострадали и около 60 погибли - агентство

12:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число погибших в результате взрыва, произошедшего в субботу на свадьбе в столице Афганистана Кабуле, возросло до 63, пострадавших - до 182. Об этом в воскресенье сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные МВД Афганистана.

Ранее афганское агентство "Толо ньюс" информировало о 40 погибших и 100 раненых. Как отмечало агентство, в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей.

Как отмечает "Толо ньюс", в момент взрыва в здании, где проходила свадьба, находились десятки людей. По свидетельствам очевидцев, на которые ссылается французский источник, на месте трагедии лежали десятки тел.

В сообщении Рейтер также отмечается, что движение "Талибан" (запрещено в РФ) заявило о непричастности к теракту.





