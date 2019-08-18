Присутствие в Персидском заливе Америки и Британии угрожает безопасности - КСИР

13:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американское и британское присутствие в зоне Персидского залива приводит к снижению уровня безопасности этого региона. Такое мнение, как передал в воскресенье телеканал "Скай ньюс - Арабия", высказал командующий Военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) контр- адмирал Алиреза Тангсири.

По его словам, "нахождение Америки и Британии в регионе означает отсутствие в нем безопасности".