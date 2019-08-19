Ученые идентифицировали мраморную античную статую найденную под Керчью
08:50 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ученые идентифицировали мраморную статую I века н. э., найденную при раскопках под Керчью, как изображение древнегреческого бога медицины Асклепия. Об этом сообщил ТАСС руководитель Мирмекийской экспедиции Александр Бутягин, заведующий сектором Северного Причерноморья отдела античного мира Государственного Эрмитажа.
О находке Бутягин рассказал ТАСС в августе 2018 года. Тогда он предположил, что статуя изображает божество или политического деятеля.
"В этом году мы установили, что статуя изображала древнегреческого бога врачевания и медицины Асклепия, в древнеримской мифологии - Эскулапа. Ранее мы не знали, кого она могла изображать, сейчас мы уверенно считаем, что это Асклепий. Об этом свидетельствуют ее тип и фактура", - сказал собеседник агентства.
Высота статуи составляет 1,15 м. Ее нашли без головы и рук, утраченных еще в древности. Скульптура передана в Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник в Керчи.
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