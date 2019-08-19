В Британии заявили о "доказательствах" участия России в сражении под Иловайском

09:00 Источник: RNS

Британская исследовательская группа Forensic Architecture заявила, что собрала доказательства участия России в конфликте на Украине, в частности, в битве под Иловайском. Об этом сообщает The Guardian.

Утверждается, что исследовательская группа получила снимки российских конвоев на территории Украины в августе 2014 года, что доказывает участие России в битве под Иловайском. На указанных снимках, кроме того, якобы виден российский танк T-72B3.



Собранные сведения планируется использовать при подаче исков против России в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). RNS

