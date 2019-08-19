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Из детского лагеря под Хабаровском эвакуировали более 150 школьников

09:05 19.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Из детского лагеря под Хабаровском эвакуировали 158 школьников. Причина — угроза подтопления дороги в посёлке Переяславка.

Смена должна была завершиться 26 августа, но руководители лагеря в целях безопасности решили отправить детей по домам. Родителям вернут деньги за оставшиеся дни.

В регионе прошли сильные ливни, вызванные тайфунами «Лекима» и «Кроса». Только в Хабаровске за несколько дней выпала месячная норма осадков. Из-за разлива рек подтоплены частные дома, дачи и размыты участки дорог в 37 населённых пунктах.  Говорит Москва

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