Глава французских коммунистов выступил за отмену санкций ЕС в отношении России
11:05 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейскому союзу следует отменить экономические санкции в отношении России. Об этом заявил в понедельник национальный секретарь Французской коммунистической партии (ФКП) и депутат Национального собрания (нижняя палата парламента) Фабьен Руссель. Он выступал в прямом эфире телеканала Бэ-эф-эм.
"В определенный момент, когда станет ясным, что ситуация в отношении Крыма улучшается, а также улучшается положение в Донбассе, где в последнее время соблюдается прекращение огня, - учитывая все это следует взять будет взять курс на отмену санкций. На мой взгляд, следует вернуться к прежнему положению дел в коммерческих отношениях и отменить санкции, направленные против России", - подчеркнул Руссель.
НОВОСТИ
- 13:45 19.08.2019
- Глава МВД посетил Чукотский автономный округ
- 13:32 19.08.2019
- ФСБ начала вести подсчет обучающихся в РФ иностранцев
- 13:20 19.08.2019
- Иран предостерег США от задержания танкера
- 13:05 19.08.2019
- Глава МИД Польши считает, что Варшава подверглась дискриминации в вопросе репараций от ФРГ
- 13:00 19.08.2019
- Китай примет ответные меры в случае поставки США истребителей Тайваню - МИД КНР
- 12:32 19.08.2019
- В РФ наблюдается рост числа больных гастритом
- 12:20 19.08.2019
- Минпросвещения разработало рекомендации по ограничению использования телефонов в школах
- 12:05 19.08.2019
- Норму переработки упаковки в РФ предложили довести до 100%, что может отразиться на ценах
- 12:00 19.08.2019
- Стоимость услуг ЖКХ выросла за год на 5% - опрос
- 11:32 19.08.2019
- Пожилая дачница несколько суток провела в затопленном доме на островах посреди Амура
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать