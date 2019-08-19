Курс доллара на Мосбирже превысил 67 рублей
15:00 19.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс доллара на Московской бирже поднялся на 1,04% и достиг 67,02 рубля, свидетельствуют данные торгов на 14:15 мск.
В последний раз доллар превышал отметку в 67 рублей 14 февраля 2019 года.
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