В третьем тестировании системы онлайн-выборов примут участие более 3 тыс человек

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 3,4 тысячи заявок на участие в электронном голосовании в Мосгордуму седьмого созыва поступили на официальный сайт мэра Москвы начиная с 24 июля. Все зарегистрированные на онлайн-выборы избиратели смогут проверить систему электронного голосования 21 августа, сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.

"В полночь завершился прием заявок на участие в третьем тестировании системы электронного голосования, которое состоится 21 августа. Всего в трех округах подали заявки 3401 избиратель. В округе № 1 принято 1709 заявок, в 10-м округе принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок", - сказал Костырко.

Прием заявок на участие в электронном голосовании, которое состоится 8 сентября, был открыт на портале mos.ru 24 июля. Заявки на участие в третьем тестировании системы принимались с 12 по 19 августа. Горожанам, которые уже были зарегистрированы в система онлайн-выборов, повторно регистрироваться не было необходимости.