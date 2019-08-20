В третьем тестировании системы онлайн-выборов примут участие более 3 тыс человек
07:50 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 3,4 тысячи заявок на участие в электронном голосовании в Мосгордуму седьмого созыва поступили на официальный сайт мэра Москвы начиная с 24 июля. Все зарегистрированные на онлайн-выборы избиратели смогут проверить систему электронного голосования 21 августа, сообщил ТАСС во вторник заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Артем Костырко.
"В полночь завершился прием заявок на участие в третьем тестировании системы электронного голосования, которое состоится 21 августа. Всего в трех округах подали заявки 3401 избиратель. В округе № 1 принято 1709 заявок, в 10-м округе принято 1114 заявки, в 30-м округе - 578 заявок", - сказал Костырко.
Прием заявок на участие в электронном голосовании, которое состоится 8 сентября, был открыт на портале mos.ru 24 июля. Заявки на участие в третьем тестировании системы принимались с 12 по 19 августа. Горожанам, которые уже были зарегистрированы в система онлайн-выборов, повторно регистрироваться не было необходимости.
НОВОСТИ
- 08:30 20.08.2019
- Глава Конституционной ассамблеи Венесуэлы отрицает свое участие в тайных переговорах с США
- 08:10 20.08.2019
- США: В отношении крупных технологических компаний готовится антимонопольное расследование
- 07:40 20.08.2019
- Для предотвращения рецессии Белый дом хочет сократить налог на заработную плату
- 07:30 20.08.2019
- Семь стран примут участие в командно-штабных учениях "Центр-2019" - Минобороны РФ
- 22:40 19.08.2019
- Росстат сообщил о росте реальных зарплат
- 22:00 19.08.2019
- Курение не может быть причиной штрафов на работе - Минтруд
- 21:20 19.08.2019
- США провели испытание крылатой ракеты на дальность, которую запрещал ДРСМД
- 20:40 19.08.2019
- Прокуратура отменила уголовное дело против матери, купившей лекарство через интернет
- 20:00 19.08.2019
- Виновники столкновений с полицией на митингах должны ответить по закону - Путин
- 19:20 19.08.2019
- Урегулирование на Украине позволит вернуть формат G8 - Макрон
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать