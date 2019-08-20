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Рождаемость за полгода выросла только в двух регионах России

10:20 20.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рождаемость в России за январь-июнь 2019 года увеличилась только в двух российских регионах: в Москве на 5,9% и Республике Карачаево-Черкессия на 4,7%. Такие данные во вторник приводит Росстат на сайте ведомства.

Отмечается, что в целом по стране за первые полгода рождаемость сократилась на 8,1% по отношению к январю-июню 2018 года. В январе-июне 2019 года родились порядка 720 тыс. человек, тогда как в 2018 году в первые полгода родились 783 тыс., снижение составило 63 тыс. человек.

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