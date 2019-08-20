На набережной Хабаровска сооружают защитную дамбу
10:32 20.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Волонтеры и спасатели сооружают дамбу на набережной Хабаровска. Она должна защитить город от реки Амур, где продолжается подъем уровня воды. Сейчас он достиг отметки «опасное явление» по классификации МЧС. Паводок в регионе может пойти на спад только в последних числах августа, — прогнозируют специалисты. Эхо Москвы
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