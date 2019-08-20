Сеть подземных ходов обнаружили на курильском острове Итуруп
11:20 20.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
На курильском острове Итуруп нашли сеть подземных ходов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Всего исследовано около ста метров подземелья и найдено семь подземных путей. Предположительно, ходы были сооружены во времена Второй мировой войны.
На месте раскопок были обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды. Кроме того, найдена затонувшая деревянная японская шхуна, датируемая первой половиной прошлого века. Она находится примерно в 70 метрах от берега. Говорит Москва
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