Сеть подземных ходов обнаружили на курильском острове Итуруп

11:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

На курильском острове Итуруп нашли сеть подземных ходов. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Всего исследовано около ста метров подземелья и найдено семь подземных путей. Предположительно, ходы были сооружены во времена Второй мировой войны.



На месте раскопок были обнаружены кружки 1953 года выпуска с изображением звезды. Кроме того, найдена затонувшая деревянная японская шхуна, датируемая первой половиной прошлого века. Она находится примерно в 70 метрах от берега. Говорит Москва

