Названы города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире

11:32 Источник: Газета.Ru

Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.

Как стало известно, первое место в списке занял Белград. Вечеринки там устраивают в барах, клубах, тавернах и на баржах. Также в Белграде отмечают недорогое жилье и пиво в отличии от других городов. Второе место рейтинга досталось мексиканскому городу Плая-дель-Кармен, а третье присудили Сингапуру.

В списке обнаружился и российский город. Им стал Санкт-Петербург, который занял четвертое место в представленном рейтинге.



Как отмечается в издании, в Северной столице находится около двухсот ночных заведений, есть недорогое жилье и особая атмосфера. Газета.Ru

