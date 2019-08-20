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Названы города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире

11:32 20.08.2019 Источник: Газета.Ru

Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.

Как стало известно, первое место в списке занял Белград. Вечеринки там устраивают в барах, клубах, тавернах и на баржах. Также в Белграде отмечают недорогое жилье и пиво в отличии от других городов. Второе место рейтинга досталось мексиканскому городу Плая-дель-Кармен, а третье присудили Сингапуру.

В списке обнаружился и российский город. Им стал Санкт-Петербург, который занял четвертое место в представленном рейтинге.

Как отмечается в издании, в Северной столице находится около двухсот ночных заведений, есть недорогое жилье и особая атмосфера.  Газета.Ru

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