Названы города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире
11:32 20.08.2019 Источник: Газета.Ru
Стали известны города, в которых проходят лучшие вечеринки в мире. Об этом передает издание Lonely Planet.
Как стало известно, первое место в списке занял Белград. Вечеринки там устраивают в барах, клубах, тавернах и на баржах. Также в Белграде отмечают недорогое жилье и пиво в отличии от других городов. Второе место рейтинга досталось мексиканскому городу Плая-дель-Кармен, а третье присудили Сингапуру.
В списке обнаружился и российский город. Им стал Санкт-Петербург, который занял четвертое место в представленном рейтинге.
Как отмечается в издании, в Северной столице находится около двухсот ночных заведений, есть недорогое жилье и особая атмосфера. Газета.Ru
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