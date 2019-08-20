МИД КНР назвал протесты в Москве вмешательством Запада во внутренние дела России

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Позиция и действия некоторых западных стран в отношении антиправительственных протестов в Москве следует считать вмешательством во внутренние дела России. Об этом сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы поддерживаем официальную позицию РФ. <...> Это типичное вмешательство во внутреннюю политику России, свидетельствующее о гегемонии [Запада]", - отметил он на регулярном брифинге, комментируя ситуацию.

