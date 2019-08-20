Похитившие моряков около Камеруна вышли на связь, заложники живы - профсоюз

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владелец судна "Мармалайта", часть экипажа которого была захвачена около Камеруна, получил сообщение от похитителей о том, что моряки здоровы, сообщили ТАСС во вторник в Российском профессиональном союзе моряков (РПСМ).

В числе восьми похищенных трое граждан России.



"Вчера вышли похитители [на связь]. Связались с судовладельцем, сказали, что люди живы и здоровы", - сказал собеседник агентства.



Он уточнил, что похитители попросили передать для пленников подходящую для климата одежду и попросили обеспечить их лекарствами для профилактики различных заболеваний, в том числе от малярии.



"Пока определяются с суммой выкупа", - добавил представитель РПСМ.

