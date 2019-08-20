Первый полет совершил новейший российский беспилотник
15:00 20.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Новейший российский беспилотник совершил первый полёт. Об этом говорится в сообщении Минобороны (ВИДЕО).
Самолёт «Альтиус-У» поднялся на высоту 800 метров, полёт проходил в течение 32 минут полностью в автоматическом режиме.
Комплекс способен выполнять весь спектр разведывательных задач и находиться в воздухе более суток. Масса аппарата составляет около шести тонн. Беспилотник управляется с помощью спутникового канала, поэтому радиус его применения практически неограничен, отмечают в Минобороны. Говорит Москва
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