Главы МИД РФ и ФРГ обсудят в Москве проблемы по Украине и Сирии

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет в среду переговоры с главой МИД ФРГ Хайко Маасом, который находится в Москве с рабочим визитом.

Как сообщила в преддверии переговоров официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, стороны обменяются мнениями по наиболее актуальным международным проблемам, включая положение дел на Украине, в Сирии и ситуацию вокруг Ирана, а также проблематику глобальной стабильности и стратегической безопасности. Министры также обсудят развитие двустороннего сотрудничества в торгово- экономической, научно-образовательной и культурно- гуманитарной областях.

Маас пробудет в Москве до 22 августа. В четверг он намерен встретиться с представителями гражданского общества и молодежью.