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НОВОСТИ

В РФ предложили создать программу финпомощи по подготовке детей к школе

10:20 21.08.2019

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил создать программу «Первосентябрьский капитал». Текст обращения в адрес вице-премьера Татьяны Голиковой имеется в распоряжении RT.

По мнению законодателя, даже минимальный набор принадлежностей, которые необходимы для школьника (канцтовары, одежда, обувь и т. д.), стоит достаточно дорого. «В прошлом году примерная стоимость комплекта школьника, рассчитанная как среднее арифметическое стоимости наборов товаров для девочек и мальчиков, составила примерно 11,4 тыс. рублей. Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета», — говорится в тексте обращения. 

В связи с этим предлагается ввести программу «Первосентябрьский капитал», в рамках которой родителям будут выделять дополнительные деньги для покрытия расходов на сбор ребёнка в школу.

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