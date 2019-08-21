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Порошенко с семьей улетел в Норвегию - СМИ

14:00 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент Украины Петр Порошенко вместе с семьей прилетел на отдых в норвежский город Олесунн. Об этом сообщило издание "Украинские новости" со ссылкой на собственные источники.

"Экс-президент Украины прилетел 18 августа в 12:26 по местному времени из Киева чартерным самолетом "Bombardier Learjet 60" с бортовым номером T7-ISH. Его видели сразу же после прибытия в аэропорту Олесунна Вигра", - говорится в сообщении.

Другие подробности пребывания Порошенко в Норвегии не уточняются.

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