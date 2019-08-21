Китай планирует ввести санкции против компаний США за поставки истребителей Тайваню

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай собирается ввести санкции против компаний - поставщиков американских истребителей F-16V острову Тайвань. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китай применит все возможные меры для защиты собственных интересов, включая санкции в отношении компаний США, которые будут участвовать в этих поставках вооружений Тайбэю", - подчеркнул он на регулярном брифинге.

