Китай планирует ввести санкции против компаний США за поставки истребителей Тайваню
14:32 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай собирается ввести санкции против компаний - поставщиков американских истребителей F-16V острову Тайвань. Об этом заявил в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Китай применит все возможные меры для защиты собственных интересов, включая санкции в отношении компаний США, которые будут участвовать в этих поставках вооружений Тайбэю", - подчеркнул он на регулярном брифинге.
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