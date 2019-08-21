Хуситы в Йемене сбили американский беспилотник
15:32 21.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Неназванные представители США подтвердили, что американский разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) MQ-9 был сбит во вторник в провинции Дамар в Йемене. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер.
Сторонники йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) ранее заявили, что их средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили американский дрон MQ-9 над Дамаром. В свою очередь, Центральное командование ВС США, заявление которого привело агентство Рейтер, на тот момент лишь указало, что "осведомлено о сбитом над Йеменом американском БПЛА", однако отказалось предоставить какую- либо дополнительную информацию.
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