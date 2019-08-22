Более тысячи останков защитников Сталинграда перезахоронят на кладбище в Волгограде
07:30 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более тысячи защитников Сталинграда, чьи останки были обнаружены поисковыми отрядами в ходе проведения Вахты Памяти в 2019 году, перезахоронят на военно-мемориальном кладбище в Волгограде. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
"В ходе церемонии будут погребены останки более 1 тыс. бойцов Красной армии, погибших во время Сталинградской битвы. личности более 20 из них удалось установить", - говорится в сообщении.
Церемония перезахоронения пройдет на военно-мемориальном кладбище советских воинов возле села Россошка Городищенского района Волгоградской области.
Как отметили в пресс-службе округа, в мероприятии примут участие военнослужащие, родственники погибших солдат, представители власти, регионального отделения "Поисковое движение России", отряды "Юнармии", жители города.
НОВОСТИ
- 08:30 22.08.2019
- Трехсерийный документальный фильм о Путине хочет снять британское телевидение
- 08:10 22.08.2019
- Израильские ВВС нанесли несколько ударов по лагерю ХАМАС в секторе Газа
- 07:50 22.08.2019
- США всеми способами ведет работу по восстановлению демократии в Венесуэле - Госдеп
- 07:40 22.08.2019
- Российские специалисты могут создать робота с искусственным интеллектом уже через 10-15 лет
- 22:40 21.08.2019
- Сочи "атаковали" гусеницы
- 22:00 21.08.2019
- Россия не может вернуться в G8, заявил Джонсон
- 21:20 21.08.2019
- В Москве активисты SERB ворвались в Сахаровский центр
- 20:40 21.08.2019
- Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
- 20:00 21.08.2019
- РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США - Путин
- 19:20 21.08.2019
- Путин связал протесты с обострением предвыборной борьбы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать