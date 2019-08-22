0
0
58
НОВОСТИ

Более тысячи останков защитников Сталинграда перезахоронят на кладбище в Волгограде

07:30 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более тысячи защитников Сталинграда, чьи останки были обнаружены поисковыми отрядами в ходе проведения Вахты Памяти в 2019 году, перезахоронят на военно-мемориальном кладбище в Волгограде. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).

"В ходе церемонии будут погребены останки более 1 тыс. бойцов Красной армии, погибших во время Сталинградской битвы. личности более 20 из них удалось установить", - говорится в сообщении.

Церемония перезахоронения пройдет на военно-мемориальном кладбище советских воинов возле села Россошка Городищенского района Волгоградской области.

Как отметили в пресс-службе округа, в мероприятии примут участие военнослужащие, родственники погибших солдат, представители власти, регионального отделения "Поисковое движение России", отряды "Юнармии", жители города.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

08:30 22.08.2019
Трехсерийный документальный фильм о Путине хочет снять британское телевидение
0
6
08:10 22.08.2019
Израильские ВВС нанесли несколько ударов по лагерю ХАМАС в секторе Газа
0
53
07:50 22.08.2019
США всеми способами ведет работу по восстановлению демократии в Венесуэле - Госдеп
0
81
07:40 22.08.2019
Российские специалисты могут создать робота с искусственным интеллектом уже через 10-15 лет
0
100
22:40 21.08.2019
Сочи "атаковали" гусеницы
0
519
22:00 21.08.2019
Россия не может вернуться в G8, заявил Джонсон
0
519
21:20 21.08.2019
В Москве активисты SERB ворвались в Сахаровский центр
0
570
20:40 21.08.2019
Турция наращивает военное присутствие в Идлибе
0
506
20:00 21.08.2019
РФ займется разработкой ракет средней и меньшей дальности в ответ на действия США - Путин
0
577
19:20 21.08.2019
Путин связал протесты с обострением предвыборной борьбы
0
524

Возврат к списку