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Российские специалисты могут создать робота с искусственным интеллектом уже через 10-15 лет

07:40 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские специалисты могут создать через 10-15 лет полностью автономного робота, обладающего искусственным интеллектом. Стоимость такого проекта составит 5-10 млрд рублей, считает исполнительный директор НПО "Андроидная техника" (разработчик человекоподобного робота "Федора", Skybot F-850) Евгений Дудоров.

"На мой взгляд, это возможно, но не раньше, чем через 10-15 лет. Мы достигнем результата, создадим искусственный интеллект для роботов, но в перспективе и если этим будем заниматься не только мы одни, а большое количество коллективов по всей Российской Федерации. Тогда да, это вполне достижимо", - сказал Дудоров.

Говоря о стоимости проекта, он отметил, что если речь идет о перспективе в 10-15 лет, то его реализация обойдется в 5-10 миллиардов рублей.

"Научить искусственный интеллект проходить какие-то тесты можно, но заставить его не только быть виртуальным, но и выполнять полезную задачу - к этому надо прийти и над этим еще надо много работать", - добавил специалист.

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