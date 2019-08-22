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Число преподавателей в вузах России в 2018-2019 учебном году сократилось на 9 тыс. человек

14:12 22.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Профессорско- преподавательский состав российских вузов сократился за 2018-2019 учебный год в совокупности на 9 тысяч человек. Это следует из краткого статистического сборника "Образование в цифрах: 2019", который подготовил Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

Так, согласно приведенным в документе данным в 2017-2018 учебном году в вузах насчитывалось 245,1 тысяча преподавателей, а в 2018-2019 - 236,1. В частности, сократилось число преподавателей в возрасте до 30 лет - с 14,8 до 13,1 тысячи человек, в возрасте 60 лет и старше - с 69,5 до 67,8 тысяч человек.

Вместе с тем, из приведенных в исследовании данных следует, что количество учителей в школах в прошлом учебном году выросло почти на 3 тысячи человек - до 1,082 млн. Рост также наблюдается и в отношении преподавателей в колледжах и техникумах с 137 тысяч человек в 2017-2018 учебном году до 139 тысяч человек в 2018-2019 учебном году.  

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