Зеленский призвал Канаду не возвращать РФ в "большую восьмерку"

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Канады Джастина Трюдо поддержать пожелание Киева о невозможности возвращения РФ в "большую восьмерку". Этот вопрос Зеленский обсудил с канадским премьером в четверг во время телефонного разговора, сообщила пресс-служба главы государства.

Зеленский "поблагодарил за последовательную позицию Канады о невозможности возвращения России в "большую восьмерку" в условиях агрессии, которая продолжается в Донбассе, и оккупации Крыма". По его словам, "в ситуации, когда продолжают гибнуть украинцы, не следует возвращать Россию в "восьмерку", а надо заставить ее выполнять свои обязательства".



Президент Украины и премьер-министр Канады договорились продолжить обсуждение проблем, касающихся "противодействия агрессивной политике России и защиты интересов Украины, после саммита "большой семерки" во Франции".



Саммит Группы семи пройдет в городе Биарриц на юго- западе Франции с 24 по 26 августа. В Группу семи входят США, Канада, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия.

