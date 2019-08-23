Представитель РФ в СБ ООН заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения
09:00 23.08.2019 Источник: Известия
Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН 22 августа заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения.
Речь идет о договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, соглашение может быть расторгнуто из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое он назвал «опорой» в договорах по вооружениям.
«Он (СНВ-3) тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — заявил Полянский.
СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.
22 августа глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России». Известия
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