Представитель РФ в СБ ООН заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения

09:00 Источник: Известия

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности ООН 22 августа заявил об угрозе разрыва еще одного международного соглашения.

Речь идет о договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). По его словам, соглашение может быть расторгнуто из-за разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), которое он назвал «опорой» в договорах по вооружениям.

«Он (СНВ-3) тоже находится «в зоне риска»: ключевые фигуры в действующей американской администрации неоднократно, публично и непублично, давали понять, что в сохранении ДСНВ в нынешнем виде они не заинтересованы», — заявил Полянский.



СНВ-3, действие которого заканчивается в феврале 2021 года, был подписан в 2010 году. Он остается единственным действующим договором между Россией и США об ограничении вооружений.



22 августа глава Пентагона Марк Эспер предложил включить в СНВ-3 «все новое оружие России». Известия