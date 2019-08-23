Большая часть регионов не смогла удержать зарплаты на уровне майских указов - СМИ

10:32 Источник: РБК

Зарплаты бюджетников, подпадавших под действие майских указов президента Владимира Путина от 2012 года, в первой половине 2019 года формально достигают целевых значений по всем категориям работников лишь в четырех регионах России. Это Ленинградская и Пензенская области, Алтайский край и Чеченская Республика. Во всех остальных российских регионах целевые показатели не достигаются хотя бы по одной из 12 категорий бюджетников, показали подсчеты РБК на основании данных Росстата за первое полугодие 2019 года.

Майские указы Владимира Путина должны были быть выполнены в 2018 году.

