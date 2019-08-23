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Самую большую мечеть в Европе откроют в Чечне

12:00 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Чечне откроют самую большую мечеть в Европе. Открытие приурочено к 68-й годовщине со дня рождения первого президента республики Ахмата Кадырова. На торжественной церемонии ожидаются более 200 гостей из 43 государств, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона. Мечеть вместимостью до 20 тысяч человек построили в городе Шали на территории более 5 га. Высота купола составляет 43 м. Территорию украсят 12 фонтанов. 

Строительство началось в декабре 2012 года. Мечеть будет носить имя главы Чечни Рамзана Кадырова и называться «Гордость мусульман».  Эхо Москвы

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