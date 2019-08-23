Системы С-400 сбили на учениях под Астраханью мишени, летевшие на скорости более 2000 км/ч

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зенитные ракетные системы С-400 в рамках учений сбили на полигоне Ашулук (Астраханская область) восемь мишеней, летевших на скорости более 2000 км/ч и имитировавших крылатые ракеты. Об этом говорится в сообщении Западного военного округа, распространенном в пятницу.

"Боевые расчеты соединения ПВО отразили ракетный удар условного воздушного противника, в качестве которого выступали сверхзвуковые ракеты-мишени "Фаворит", обладающие скоростными и маневренными характеристиками современных крылатых ракет. В результате противовоздушного боя все восемь воздушных мишеней, летящих на скоростью свыше 2000 км/ч, были уничтожены", - отмечается в сообщении.

