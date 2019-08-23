Росгвардия хочет получить право занимать земли и здания на время выполнения "служебно-боевых задач"
15:00 23.08.2019 Источник: Эхо Москвы
Росгвардия предлагает предоставить право занимать земли и здания на время выполнения «служебно-боевых задач». В ведомстве разработан соответствующий проект постановления правительства – он опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
Войска Нацгвардии смогут просить у региональных и муниципальных властей безвозмездно предоставлять своим частям объекты недвижимости – постройки и земли на время подготовки и выполнения задач, которые предусмотрены федеральным законом «О войсках национальной гвардии». Ведомство генерала Золотова хочет по требованию получать свободные от прав третьих лиц объекты муниципальной госсобственности. С решениям по таким запросам в Росгвардии тянуть не хотят – на рассмотрение запроса отводят 10 рабочих дней. Есть и особый порядок – вообще без какой-либо бюрократической волокиты – в случаях, когда силовикам нужно будет незамедлительно получить некое здание или участок, допускается даже устный запрос. Письменное подтверждение может последовать и позже, в течение суток. Речь о временном изъятии объектов, необходимых для охраны «общественного порядка и общественной безопасности, борьбы с терроризмом и экстремизмом и обеспечения режимов чрезвычайного и военного положений».
В Росгвардии после выполнения поставленных задач обещают возвращать земли и здания обратно. Ведомство готово нести расходы по содержанию и коммунальному обслуживанию таких объектов на время их использования.
В Кремле не в курсе инициативы обязать региональные и местные власти предоставлять войскам Росгвардии здания и земли для выполнения служебно-боевых задач, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента радиостанции «Эхо Москвы». На вопрос — насколько в Кремле в курсе инициативы Росгвардии обязать власть предоставлять здания и землю для служебно-боевых задач, Д.Песков сказал: «В Кремле не в курсе».
В проекте постановления правительства РФ на портале публикации проектов правовых актов говорится, что в РФ властям регионов могут разрешить предоставлять здания и земельные участки войскам Росгвардии на период подготовки и выполнения ими служебно-боевых задач. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 16:12 23.08.2019
- Севший на кукурузное поле в Подмосковье аэробус начали демонтировать
- 16:00 23.08.2019
- Возможный переход на четырехдневную рабочую неделю не должен снизить зарплаты - Медведев
- 15:46 23.08.2019
- Московская федерация профсоюзов запустила онлайн-сервис по выборам в МГД
- 15:32 23.08.2019
- В Москве люди в казачьей форме напали на бездомных
- 15:12 23.08.2019
- Шиитские бойцы в Ираке пригрозили США ответными ударами в случае налетов на их базы - ТВ
- 14:32 23.08.2019
- В Штатах появились футболки с изображением Гренландии в составе США
- 14:12 23.08.2019
- Зеленский заявил, что лично занимается вопросом обмена удерживаемых лиц с Россией
- 14:05 23.08.2019
- Заявителям акций 31 августа отказали из-за торжеств ко Дню знаний
- 14:00 23.08.2019
- РФ не будет втягиваться в разрушительную для экономики страны гонку вооружений - Путин
- 13:32 23.08.2019
- Более половины россиян занимается самолечением - опрос
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать