Китай повысит пошлины на импорт из США на $75 млрд

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай в ответ на действия США поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на 10% и 5% на импортную продукцию из США на общую сумму в 75 млрд долларов. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Комитета по тарифам и сборам при Госсовете КНР.

"Комитет по тарифам и сборам принял решение повысить ввозные пошлины на 5078 товарных позиций из США общим объемом 75 млрд долларов на 10% и 5%. Они вступят в силу соответственно с 12:01 1 сентября 2019 года и с 12:01 15 декабря 2019 года", - указывается в сообщении ведомства.



С 15 декабря Китай также увеличит на 25% и 5% ввозные пошлины на американские автомобили и запчасти.

"Комитет по тарифам и сборам при Госсовете КНР принял решение с 15 декабря 2019 года в 12:01 по местному времени (07:01 мск) восстановить повышение пошлин на автомобили и запчасти, произведенные в США, в размере 25% и 5%", - отмечается в документе.





