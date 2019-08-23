Владимир Ефимов: В Москве каждый день становится на 200 индивидуальных предпринимателей больше

17:29

Как сообщил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов, общее количество ИП в столице с 2010 года увеличилось в 2 раза: «В Москве растет количество индивидуальных предпринимателей: за семь месяцев текущего года оно увеличилось на 7 процентов», - отметил вице-мэр. Владимир Ефимов рассказал, что за первые полгода в 2019 году количество зарегистрированных в качестве субъектов малого и среднего бизнеса в столице составило около 829 тысяч предпринимателей. По данным на начало июля, 13% всего малого и среднего российского бизнеса – это предприниматели Москвы. Из общего количества столичного малого и среднего предпринимательского сообщества около 549 тысяч зарегистрированы как юридические лица, индивидуальных предпринимателей – порядка 280 тысяч.

В прошлом году количество ведущих малый и средний бизнес в Москве составляло 793 тысячи, из них 255 тысяч человек зарегистрировались как индивидуальные предприниматели. «Ежедневно в Москве регистрируется более 200 ИП», - подчеркнул Владимир Ефимов. Вице-мэр также рассказал о существующих льготах, позволяющих открыть и вести свой бизнес с меньшими затратами. Для впервые зарегистрировавшихся в качестве ИП в Москве действуют двухлетние налоговые каникулы, Правительство столицы предоставляет субсидии, программы по поддержке и другие возможности, которые помогают предпринимателям встать на ноги и реализовать свои бизнес-идеи. «Практически безграничный потребительский рынок Московской агломерации делает работу ИП востребованной и успешной», - подчеркнул Владимир Ефимов.

По словам руководителя Департамента экономической политики и развития города Дениса Тихонова, благодаря деятельности индивидуальных предпринимателей идет активное развитие бизнеса в столице, создаются новые рабочие места. «Численность работающих у ИП сотрудников на 1 августа 2019 года составила 97,15 тысячи человек, увеличившись с начала года на 18%», - пояснил министр Правительства Москвы.