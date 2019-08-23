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Второй пакет санкций США против РФ из-за инцидента в Солсбери вступит в силу 26 августа

17:40 23.08.2019 Источник: RNS

Второй пакет санкций США в отношении России из-за инцидента в Солсбери вступит в силу 26 августа. Соответствующее уведомление американского Госдепартамента опубликовано на сайте Федерального реестра США.

Официальный документ в печатном виде будет опубликован 26 августа, после чего санкции вступят в силу.

О введении второго пакета санкций Госдеп объявил еще 3 августа. Он предусматривает ограничение доступа России к денежным средствам международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк или МВФ, а также запрет для американских банков на нерублевое финансирование российского суверенного долга.

Новые ограничительные меры были подготовлены ещё в конце марта, о чем сообщал Reuters. RNS

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