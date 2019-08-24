В Рязанской области погиб в ДТП замглавы администрации Тамбова

10:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заместитель главы администрации Тамбова погиб в ДТП в городе Скопине Рязанской области, сообщила ТАСС руководитель пресс-службы мэрии Тамбова Надежда Пилипенко.

"В ДТП в городе Скопине Рязанской области трагически погиб - был сбит проезжающей машиной - заместитель главы администрации Тамбова Алексей Николаевич Ануфриев. Он отвечал в администрации области за вопросы экономики, работал с 2017 года", - сказала собеседница агентства.

Как добавил в беседе с корр. ТАСС руководитель пресс-службы УМВД по Рязанской области Александр Поташов, в Скопине в утренние часы 24 августа был сбит автомобилем мужчина, который в неположенном месте переходил дорогу на 266-м километре трассы М-6 Москва - Астрахань. "Обстоятельства ДТП уточняются", - сказал представитель правоохранительных органов. По данным экстренных служб Скопина, возможно, погибший мужчина приехал в город рейсовым автобусом Москва - Тамбов.