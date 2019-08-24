Правительство ФРГ продолжает требовать удалить скандальный сайт "Миротворец"
15:30 24.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ при каждой возможности обсуждает с украинской стороной ситуацию вокруг скандального сайта "Миротворец" и призывает Киев принять меры для его удаления. Об этом говорится в ответе кабмина на запрос депутатов от фракции Левой партии, который опубликован на интернет-странице парламента ФРГ.
"Правительство ФРГ поднимает тему сайта при всех случаях, в частности, после президентских выборов на Украине, в последний раз в начале июля. Правительство ФРГ совершенно определенно осуждает "Миротворец" и требует от украинского правительства и органов посодействовать с целью его удаления", - говорится в документе.
"Украинская сторона приняла к сведению критику и призыв удалить "Миротворец" и пообещала провести проверку", - сообщили в правительстве ФРГ. Одновременно власти Германии отметили, что "не имеют собственных данных о месте нахождения сервера сайта". "По оценке правительства ФРГ, речь идет о странице, которую ведут частные лица", - говорится в ответе.
В Берлине подчеркнули, что не собирают сворачивать финансировать проектов по демократизации и укреплению гражданского общества, борьбе с коррупцией, поскольку считают, что это "было бы контрпродуктивно".
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