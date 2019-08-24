Перед открытием саммита G7 прошла встреча Макрона и Трампа за рабочим завтраком

16:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Дональд Трамп встретились за рабочим завтраком перед открытием саммита Группы семи, которое состоится вечером. Об этом в субботу сообщил корр. ТАСС с места событий.

"Наши усилия будут направлены на то, чтобы скоординировать усилия по ряду вопросов", - заявил Макрон в начале встречи. Он добавил, что в центре внимания на ближайшие дни окажутся вопросы безопасности и экономики, а также выразил надежду на то, что при содействии партнеров, в том числе США, "удастся найти инструменты для перезапуска экономики и возобновления роста" стран G7. Отдельно президент Франции упомянул о желании обсудить проблему климатических изменений и взаимодействие в рамках Международной торговой палаты, спровоцировав выражение легкого недовольства на лице Трампа.

В своем субботнем обращении к нации Макрон по сути подтвердил наличие серьезных разногласий внутри "семерки", отметив "необходимость координации позиций и выработки полезных решений".