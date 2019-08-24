Митинг-концерт в честь Дня флага собрал более 100 тыс человек
17:10 24.08.2019 Источник: НГ-Online
Акция на проспекте Академика Сахарова собрала более 100 тыс. участников, сообщают ее организаторы. Митинг-концерт в честь 350-летия Флага России проведена по инициативе московской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» и Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.
На митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова выступили Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан, известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественники, а так же экипаж экстренно севшего на кукурузное поле самолета А321.
НОВОСТИ
- 18:15 24.08.2019
- На призыв отпустить Уилана МИД РФ напомнил о заключенных в США гражданах РФ
- 17:45 24.08.2019
- Названа возможная причина несостоявшейся стыковки "Союз МС-14" с МКС
- 17:20 24.08.2019
- Перед мингом-концертом на Сахарова провели масштабный флешмоб
- 16:45 24.08.2019
- Новые испытания ракет в КНДР разочаровали Соединенное Королевство - Британский МИД
- 16:15 24.08.2019
- Перед открытием саммита G7 прошла встреча Макрона и Трампа за рабочим завтраком
- 15:30 24.08.2019
- Правительство ФРГ продолжает требовать удалить скандальный сайт "Миротворец"
- 14:30 24.08.2019
- США и "Талибан" достигли соглашения по выводу иностранных войск из Афганистана - СМИ
- 13:45 24.08.2019
- Гонконг: Против радикально настроенных демонстрантов полиция слезоточивый газ
- 13:15 24.08.2019
- В Марше защитников Украины принимают участие более 15 тысяч человек
- 12:45 24.08.2019
- Британским национальным интересам угрожает реализация Brexit без сделки - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать