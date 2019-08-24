Митинг-концерт в честь Дня флага собрал более 100 тыс человек

17:10 Источник: НГ-Online

Акция на проспекте Академика Сахарова собрала более 100 тыс. участников, сообщают ее организаторы. Митинг-концерт в честь 350-летия Флага России проведена по инициативе московской региональной организации «Российского союза ветеранов Афганистана» и Клуба Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Московской области.

На митинге-концерте на проспекте Академика Сахарова выступили Григорий Лепс, Валерия, Кристина Орбакайте, Владимир Кузьмин, Тимати, Клава Кока, "Голубые береты", "Сурганова и оркестр", Натан, известные спортсмены, герои России и Советского союза, испытатели, ученые и общественники, а так же экипаж экстренно севшего на кукурузное поле самолета А321.