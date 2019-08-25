Автомобильный мост обвалился около Харьковской окружной дороги

12:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвал автомобильного моста возле Харьковской окружной дороги произошел в воскресенье утром. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Харьковской области.

"25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация получила подтверждение",- говорится в сообщении.

В полиции заверили, что пострадавших в результате инцидента нет. Движение транспорта в районе аварии в настоящее время перекрыто.

Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.