Автомобильный мост обвалился около Харьковской окружной дороги
12:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Обвал автомобильного моста возле Харьковской окружной дороги произошел в воскресенье утром. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Харьковской области.
"25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация получила подтверждение",- говорится в сообщении.
В полиции заверили, что пострадавших в результате инцидента нет. Движение транспорта в районе аварии в настоящее время перекрыто.
Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
НОВОСТИ
- 11:45 25.08.2019
- В Москве ожидается до 22 градусов тепла и переменная облачность без осадков - Гидрометцентр
- 11:20 25.08.2019
- Мероприятия ко Дню флага России в столице посетили почти 500 тысяч человек
- 11:15 25.08.2019
- Следующая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС назначена на 27 августа
- 10:45 25.08.2019
- На саммите G7 обсудили вопрос возвращения к G8 для России в 2020 году
- 10:30 25.08.2019
- В КНДР прошли успешные испытания новой ракетной пусковой установки - агентство
- 10:15 25.08.2019
- Греция: Из-за лесного пожара на острове Самос эвакуированы пять гостиниц
- 20:45 24.08.2019
- К миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе присоединится британский эсминец
- 20:15 24.08.2019
- Трамп намерен бороться за реформирование ВТО
- 19:45 24.08.2019
- При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ
- 19:15 24.08.2019
- Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать