0
0
0
НОВОСТИ

Автомобильный мост обвалился около Харьковской окружной дороги

12:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обвал автомобильного моста возле Харьковской окружной дороги произошел в воскресенье утром. Об этом сообщили в пресс-службе управления Национальной полиции Харьковской области.

"25 августа в 8:46 в Новобаварский отдел полиции поступило сообщение о том, что обрушилась одна сторона моста от рынка "Лоск" в сторону поселка Песочин. По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство отдела полиции. Информация получила подтверждение",- говорится в сообщении.

В полиции заверили, что пострадавших в результате инцидента нет. Движение транспорта в районе аварии в настоящее время перекрыто.

Информация о происшествии зарегистрирована в отделе полиции, правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

11:45 25.08.2019
В Москве ожидается до 22 градусов тепла и переменная облачность без осадков - Гидрометцентр
0
103
11:20 25.08.2019
Мероприятия ко Дню флага России в столице посетили почти 500 тысяч человек
0
129
11:15 25.08.2019
Следующая попытка стыковки "Союз МС-14" с МКС назначена на 27 августа
0
140
10:45 25.08.2019
На саммите G7 обсудили вопрос возвращения к G8 для России в 2020 году
0
185
10:30 25.08.2019
В КНДР прошли успешные испытания новой ракетной пусковой установки - агентство
0
171
10:15 25.08.2019
Греция: Из-за лесного пожара на острове Самос эвакуированы пять гостиниц
0
170
20:45 24.08.2019
К миссии по наблюдению за безопасностью в Ормузском проливе присоединится британский эсминец
0
760
20:15 24.08.2019
Трамп намерен бороться за реформирование ВТО
0
759
19:45 24.08.2019
При крушении вертолета Ми-2 на Кубани погиб пилот - Южное СУ СК РФ
0
703
19:15 24.08.2019
Гулянья по случаю Дня флага проходят на 33 городских площадках
0
647

Возврат к списку