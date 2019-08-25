Явка на выборах в Абхазии превысила 56%, нарушений не зарегистрировано - ЦИК
21:15 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центральная избирательная комиссия Абхазии (ЦИК) на данный момент не зарегистрировала нарушений на выборах президента республики, сообщил журналистам в Сухуме глава ЦИК Тамаз Гогия.
"Зарегистрированных каких-то нарушений, свершившихся фактов нет. Поступают заявления, жалобы телефонные, которые зачастую не подтверждаются", - сказал он.
Гогия пояснил, что письменные заявления о нарушениях могут поступить позже - вместе с протоколами окружных избирательных комиссий.
Явка на выборах президента Абхазии по состоянию на 19:30 мск превысила 56%, выборы признаны состоявшимися.
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