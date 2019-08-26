В Сахалинской области зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6

07:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 рядом с северными Курилами (Сахалинская область), сообщили ТАСС в понедельник в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 205 км восточнее города Севера-Курильска (остров Парамушир Большой Курильской гряды - прим. ТАСС), глубина очага 72 км. Эпицентр второго магнитудой 4,6 - в 202 км восточнее Северо-Курильска, глубина очага составила 29 км", - сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, в первый раз жители Северо- Курильска ощутили толчки силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.