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В Сахалинской области зарегистрированы два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6

07:50 26.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения магнитудой 5,1 и 4,6 рядом с северными Курилами (Сахалинская область), сообщили ТАСС в понедельник в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.

"Эпицентр первого землетрясения магнитудой 5,1 располагался в 205 км восточнее города Севера-Курильска (остров Парамушир Большой Курильской гряды - прим. ТАСС), глубина очага 72 км. Эпицентр второго магнитудой 4,6 - в 202 км восточнее Северо-Курильска, глубина очага составила 29 км", - сказал собеседник агентства.

По информации сейсмологов, в первый раз жители Северо- Курильска ощутили толчки силой до четырех баллов.

Угроза цунами не объявлялась.

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