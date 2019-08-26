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В Екатеринбурге обсудят судьбу произведения "Супрематический крест"

10:00 26.08.2019 Источник: Эхо Москвы

В Екатеринбурге сегодня должны обсудить судьбу произведения «Супрематический крест».

Работу Покраса Лампаса на одной из городских площадей частично закатали в асфальт. Против ее восстановления выступили православные верующие. В администрации Орджоникидзевского района сегодня планируется встреча противников произведения с организаторами фестиваля «Стенограффия». Крест на площади и символы на нем оказывают негативное влияние на гуляющих там детей, сказал накануне в ходе акции протеста один из местных жителей.

Организатор фестиваля уличного искусства попытался обратить внимание оппонента на то, что рисунок представляет собой лишь геометрическую фигуру.  Эхо Москвы

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